Навколо Маріуполя зростає кількість російських військових
Окупанти розмістили техніку прямо між будинками цивільних мешканців
Кількість окупантів в рази перевищує кількість місцевого населення. Про це повідомив радник радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
«Село Азовське Маріупольського району. Окупанти розмістили техніку прямо між будинками цивільних мешканців. Кількість в рази перевищує кількість місцевого населення. Ангари для сільгосптехники пристосовано під зберігання вантажівок та БТРів», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на центральній площі Санкт-Петербурга частково розібрали інсталяцію-серця, яку росіяни встановили начебто як символ «братерства» з розбомбленим ними ж Маріуполем. Причиною стало те, що на серцях з'явився напис маркером «Вбивці, ви розбомбили його. Іуди».
Тим часом у Маріуполі окупанти розшукують дезертирів з числа завербованих в'язнів, які втекли зі зброєю.
Крім того, у Маріуполі сотні людей годинами в чергах чекають на теплу їжу (фото).
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