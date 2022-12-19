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Навколо Маріуполя зростає кількість російських військових

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Навколо Маріуполя зростає кількість російських військових
Ангари для сільгосптехники пристосовано під зберігання вантажівок та БТРів
Скріншот з відео

Окупанти розмістили техніку прямо між будинками цивільних мешканців

Кількість окупантів в рази перевищує кількість місцевого населення. Про це повідомив радник радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Село Азовське Маріупольського району. Окупанти розмістили техніку прямо між будинками цивільних мешканців. Кількість в рази перевищує кількість місцевого населення. Ангари для сільгосптехники пристосовано під зберігання вантажівок та БТРів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на центральній площі Санкт-Петербурга частково розібрали інсталяцію-серця, яку росіяни встановили начебто як символ «братерства» з розбомбленим ними ж Маріуполем. Причиною стало те, що на серцях з'явився напис маркером «Вбивці, ви розбомбили його. Іуди».

Тим часом у Маріуполі окупанти розшукують дезертирів з числа завербованих в'язнів, які втекли зі зброєю. 

Крім того, у Маріуполі сотні людей годинами в чергах чекають на теплу їжу (фото).

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Теги: агресія росія тероризм Маріуполь окупація війна

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