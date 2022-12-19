У Маріуполі озброєні зеки втекли з армії окупантів – Андрющенко

Зеки зникли під час транспортування з Росії через Маріуполь

У Маріуполі окупанти розшукують дезертирів з числа завербованих в'язнів, які втекли зі зброєю. Таку заяву зробив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Маріуполі глобальні пошукові заходи влаштували окупанти. На щастя, шукають не партизанів. Чергові дезертири зі зброєю», – повідомив Андрющенко.

Також за інформацією Андрющенка, з російської армії втекли в'язні, вони зникли під час транспортування з Росії через Маріуполь.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Ясинуватій 20 озброєних зеків дезертирували з російської армії.

Раніше окупант розповів, як йому «подряпала дупу» скинута з дрона граната.

Раніше розвідка повідомила, скільки разів Путін переносив початок нападу на Україну. Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

Нагадаємо, лише великі втрати в живій силі та техніці змусять Путіна визнати свою поразку, Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, всупереч страху Заходу перед Третьою світовою, Захід значно наростить постачання зброї Україні. Таку думку в інтерв’ю «Голосу Америки» висловив генерал США у відставці, віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Девід Петреус.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також президент Росії Володимир Путін має намір чинити тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.