У Миколаєві лунають вибухи, є загроза артобстрілу

Влада міста закликала жителів залишатися в укриттях

Сьогодні зранку, 6 червня, у Миколаєві пролунали вибухи. Місцевих мешканців влада закликає перебувати в укриттях. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевича в Telegram.

Міський голова зазначив, що у Миколаєві знову загроза артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.

«У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум – дотримуйтесь правила двох стін», – зазначив мер.

Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

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