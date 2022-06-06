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    Події в Україні

    У Миколаєві лунають вибухи, є загроза артобстрілу

    У Миколаєві лунають вибухи, є загроза артобстрілу
    фото з відкритих джерел

    Влада міста закликала жителів залишатися в укриттях

    Сьогодні зранку, 6 червня, у Миколаєві пролунали вибухи. Місцевих мешканців влада закликає перебувати в укриттях. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевича в Telegram.

    Міський голова зазначив, що у Миколаєві знову загроза артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.

    «У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум – дотримуйтесь правила двох стін», – зазначив мер.

    Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

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    Теги: росія окупанти війна мер Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві лунають вибухи, є загроза артобстрілу