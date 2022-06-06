Столична влада просить сьогодні не відвідувати Голосіївський парк

6 червня в парку буде проводитись акарицидна обробка

Сьогодні, 6 червня, в Голосіївському парку столиці заплановане проведення акарицидної обробки. У зв’язку із цим киян просять не відвідувати парк. Про це повідомляє пресслужба КП по УЗН Голосіївського району Києва.

«У понеділок, 6 червня, в Голосіївському парку буде проводитись акарицидна обробка. Прохання утриматись від прогулянок парком!», – йдеться у повідомленні.

Для обробки зелених зон фахівці використовують засоби, що внесені МОЗ України до Державного реєстру дезінфекційних засобів та згідно з висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідають необхідним критеріям безпеки. Тож такі препарати безпечні для домашніх улюбленців.

У природі активність кліщів спостерігається з березня по листопад, та протягом року має два виражених піки активності – в квітні, травні та серпні-вересні.

Раніше влада столиці застерігала киян від відвідування парків у Дніпровському районі.