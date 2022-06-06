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    Новини

    Столична влада просить сьогодні не відвідувати Голосіївський парк

    Столична влада просить сьогодні не відвідувати Голосіївський парк
    фото: t.me/kievreal1

    6 червня в парку буде проводитись акарицидна обробка

    Сьогодні, 6 червня, в Голосіївському парку столиці заплановане проведення акарицидної обробки. У зв’язку із цим киян просять не відвідувати парк. Про це повідомляє пресслужба КП по УЗН Голосіївського району Києва.

    «У понеділок, 6 червня, в Голосіївському парку буде проводитись акарицидна обробка. Прохання утриматись від прогулянок парком!», – йдеться у повідомленні.

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    Столична влада просить сьогодні не відвідувати Голосіївський парк
    Столична влада просить сьогодні не відвідувати Голосіївський парк
    Столична влада просить сьогодні не відвідувати Голосіївський парк

    Для обробки зелених зон фахівці використовують засоби, що внесені МОЗ України до Державного реєстру дезінфекційних засобів та згідно з висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідають необхідним критеріям безпеки. Тож такі препарати безпечні для домашніх улюбленців.

    У природі активність кліщів спостерігається з березня по листопад, та протягом року має два виражених піки активності – в квітні, травні та серпні-вересні.

    Раніше влада столиці застерігала киян від відвідування парків у Дніпровському районі.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна парк окупація #stoprussia
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    Столична влада просить сьогодні не відвідувати Голосіївський парк