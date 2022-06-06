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  4. Рашисти розмістили на острові Зміїний «Тори» і «Панцирі» – британська розвідка
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    Події в Україні

    Рашисти розмістили на острові Зміїний «Тори» і «Панцирі» – британська розвідка

    Рашисти розмістили на острові Зміїний «Тори» і «Панцирі» – британська розвідка
    фото: ДПСУ

    Активність Росії на острові сприяє блокаді українського узбережжя

    Після втрати крейсера «Москва» російське командування перекинуло на острів Зміїний кілька зенітно-ракетних комплексів для протиповітряної оборони військових кораблів, які діють в Чорному морі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

    За даними британської розвідки, на острові, ймовірно, зараз є комплекси «Тор» і «Панцир».

    Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, включно з експортом українського зерна.

    Британська розвідка також прокоментувала ракетний удар по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві, який відбувся вранці 5 червня. У Великій Британії вважають, що його метою була спроба зірвати постачання західної військової техніки передовим українським підрозділам.

    Про ситуацію на Донбасі розвідка Великої Британії не говорить нічого нового: тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк, а російські війська продовжують наступати на Слов'янськ, намагаючись оточити українські сили.

    Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти розмістили на острові Зміїний «Тори» і «Панцирі» – британська розвідка