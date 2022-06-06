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    Події в Україні

    Під Харковом ліквідовано найзнаменитішого бурята-вагнерівця Ваху

    Анданов воював на Донбасі з 2014 року - Під Харковом ліквідовано найзнаменитішого бурята-вагнерівця Ваху
    Анданов воював на Донбасі з 2014 року
    фото з відкритих джерел

    На Донбасі він воював в роті спецназу НЗФ «Ольхон»

    Під Харковом українські військові ліквідували найманця ПВК «Вагнер» з Бурятії Володимира Анданова, відомого під позивним «Ваха». Про його смерть повідомили бурятські Telegram-канали 5 червня і повідомило бурятське видання «Інформ Поліс» із посиланням на відділення всеросійської організації ветеранів «Бойове Братство» у Бурятії.

    Коментар кореспондентові «МК у Бурятії» дав 5 червня керівник відділення Жамбал-Жамсо Жанаєв. «Він справді загинув. Тіло сьогодні ввечері маємо завантажити на «борт», який вирушить до Бурятії», - сказав він.

    На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ «Ольхон». У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у війні Росії проти України.

    В організації зазначили, що імовірно Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

    Нагадаємо, у ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова.

    Раніше ліквідували капітана російської армії Олександра Вигуляра. Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна смерть військові Україна снайпер окупація #stoprussia
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    Під Харковом ліквідовано найзнаменитішого бурята-вагнерівця Ваху