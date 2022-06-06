Під Харковом ліквідовано найзнаменитішого бурята-вагнерівця Ваху

Анданов воював на Донбасі з 2014 року

На Донбасі він воював в роті спецназу НЗФ «Ольхон»

Під Харковом українські військові ліквідували найманця ПВК «Вагнер» з Бурятії Володимира Анданова, відомого під позивним «Ваха». Про його смерть повідомили бурятські Telegram-канали 5 червня і повідомило бурятське видання «Інформ Поліс» із посиланням на відділення всеросійської організації ветеранів «Бойове Братство» у Бурятії.

Коментар кореспондентові «МК у Бурятії» дав 5 червня керівник відділення Жамбал-Жамсо Жанаєв. «Він справді загинув. Тіло сьогодні ввечері маємо завантажити на «борт», який вирушить до Бурятії», - сказав він.

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ «Ольхон». У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у війні Росії проти України.

В організації зазначили, що імовірно Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

Нагадаємо, у ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова.

Раніше ліквідували капітана російської армії Олександра Вигуляра. Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії.