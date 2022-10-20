У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога

Ракети «Кинжал» є малопомітними для українського ППО

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють, що у небо над Білоруссю піднялися два Міг-31К, які є носіями ракет «Кинжал».

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Бойова частина ракет Х-47М «Кинджал» становить 500 кг. Швидкість ракети 3500–12000 км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год. Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її. Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях.

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.