Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ

Навесні може зрости ймовірність нового вторгнення з боку Білорусі

На цей час ймовірність нового вторгнення з боку Білорусі низька, але вона може зрости навесні. Про це повідомив помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Сілкін в етері телемарафону.

«Імовірність повторного вторгнення в Україну дуже низька, але повністю вона не виключається. За нашою оцінкою, до кінця цього року ворог не зможе накопичити достатньо сил та засобів для повторного наступу. А навесні така загроза може значно зрости», – заявив він.

Сілкін нагадав, що, за офіційними даними, на території Білорусі перебувають 10 тис. мобілізованих російських військовослужбовців. Також туди окупанти стягнули 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.