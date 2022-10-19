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Україна може визнати Білорусь окупованою країною

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна може визнати Білорусь окупованою країною
Росія атакує українські міста з території Білорусі
фото з відкритих джерел

Українські депутати винесуть на голосування постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою РФ територією

Депутати хочуть винести на голосування Верховної ради постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією. Про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського полку імені Кастуся Калиновського за результатами зустрічі з українськими депутатами.

Під час зустрічі представників полку Калиновського з народними депутатами України сторони обговорили питання білорусько-українських відносин в умовах російської агресії.

«Українська сторона висловила повагу білорусам, які зі зброєю в руках воюють за Україну, і заявила про бажання співпрацювати з полком Калиновського як законним представником білоруського народу», – повідомляє пресслужба полку.

За результатами засідання депутати Верховної Ради України пообіцяли запропонувати Кабінету Міністрів внести зміни до указу щодо громадян Білорусі. Депутати також вирішили винести на голосування постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією територією.

За результатами зустрічі сторони домовилися про постійну співпрацю з депутатським корпусом України в аспектах визвольної боротьби українського та білоруського народів.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

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Теги: Білорусь росія Верховна Рада війна

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