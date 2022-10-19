Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Війська РФ занадто деградували, щоб знову відкрити північний фронт проти України з території Білорусі
Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки. Про йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, 18 жовтня в Генштабі України повідомили, що Білорусь продовжує дозволяти Росії використовувати білоруську військову інфраструктуру та повітряний простір для нанесення ракетних, повітряних ударів і ударів дронів «Шахед-136» по Україні.
«Геолокаційні кадри в соціальних мережах показують, як російська військова техніка переміщується через Білорусь залізницею, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Білорусь продовжуватиме брати участь у війні як співучасник війни без безпосередньої участі білоруських сил у бойових діях», – кажуть аналітики.
Вони переконані, що збройні сили Росії майже напевно занадто деградували, щоб у найближчі місяці знову відкрити північний фронт проти України з білоруської території.
Також ISW зазначає, що збройні сили Білорусі проводять приховану мобілізацію під виглядом навчань, хоча це, ймовірно, є спробою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продемонструвати свою підтримку Путіну, а не реальним показником участі білоруських військових у бойових діях.
Ключові висновки ISW за 18 жовтня:
- Російські війська продовжували наносити удари з повітря, ракет і безпілотників по критично важливій цивільній інфраструктурі України.
- Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на півночі Харківської області, мабуть, натякаючи на те, що російські війська можуть зберегти територіальні прагнення в Харківській області, незважаючи на значні втрати під час останніх українських контрнаступів.
- Нинішні та колишні офіційні особи США підтвердили, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Росією Криму, щоб навчати російські війська, як користуватися купленими ними іранськими безпілотниками, тим самим сприяючи ймовірним військовим злочинам Росії.
- Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені Росії.
- Російські джерела стверджували, що російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північному сході Харківської області, щоб повернути втрачені позиції.
- Російські джерела повідомили, що українські війська продовжують контрнаступальні дії по всій лінії фронту в Херсонській області.
- Українські війська продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв’язку та склади боєприпасів у центрі Херсонської області.
- Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.
- Російська влада намагається впоратися зі своїм обмеженням матеріально-технічного забезпечення через Крим після нападу на Керченський міст.
- Російська окупаційна влада викрала персонал Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), ймовірно, щоб посилити фізичний контроль над роботою ЗАЕС.
- Міністерство оборони Росії підтвердило, що 17 жовтня в Московській області завершилася мобілізація, а цивільні росіяни продовжують висловлювати своє невдоволення російською мобілізацією.
- Російські окупаційні чиновники намагаються стимулювати українських громадян, які перебувають під контролем РФ на півночі Херсонської області, тікати до Росії, оскільки українські війська просуваються, і окупаційна влада може все частіше змушувати українських цивільних переселятися далі за лінію фронту або до Росії найближчими днями.
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