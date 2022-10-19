Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі

Війська РФ занадто деградували, щоб знову відкрити північний фронт проти України з території Білорусі

Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки. Про йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 18 жовтня в Генштабі України повідомили, що Білорусь продовжує дозволяти Росії використовувати білоруську військову інфраструктуру та повітряний простір для нанесення ракетних, повітряних ударів і ударів дронів «Шахед-136» по Україні.

«Геолокаційні кадри в соціальних мережах показують, як російська військова техніка переміщується через Білорусь залізницею, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Білорусь продовжуватиме брати участь у війні як співучасник війни без безпосередньої участі білоруських сил у бойових діях», – кажуть аналітики.

Вони переконані, що збройні сили Росії майже напевно занадто деградували, щоб у найближчі місяці знову відкрити північний фронт проти України з білоруської території.

Також ISW зазначає, що збройні сили Білорусі проводять приховану мобілізацію під виглядом навчань, хоча це, ймовірно, є спробою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продемонструвати свою підтримку Путіну, а не реальним показником участі білоруських військових у бойових діях.

Ключові висновки ISW за 18 жовтня: