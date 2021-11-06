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    Події в Україні

    У Павлограді пролунав вибух у дворі приватного будинку, загинула людина

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    У Павлограді пролунав вибух у дворі приватного будинку, загинула людина

    Жертвою трагедії став власник будинку

    У місті Павлоград Дніпропетровської області у п'ятницю, 5 листопада, пролунав вибух на території приватного домоволодіння: загинув власник. Про це повідомили у поліції міста.

    Як вказано, трагедія сталася близько 14:30 на присадибній ділянці по вулиці Грушевського. На місці події було виявлено тіло 62-річного чоловіка-власника будинку.

    Чому стався вибух, встановлюють поліцейські, вибухотехніки та надзвичайники.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Нагадаємо, 3 листопада під Харковом п'ятеро підлітків знайшли у полі піротехнічний пристрій. Один із дітей висмикнув чеку, пролунав вибух: хлопцеві відірвало палець.

    Теги: вибух трагедія
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    У Павлограді пролунав вибух у дворі приватного будинку, загинула людина