У Павлограді пролунав вибух у дворі приватного будинку, загинула людина

Жертвою трагедії став власник будинку

У місті Павлоград Дніпропетровської області у п'ятницю, 5 листопада, пролунав вибух на території приватного домоволодіння: загинув власник. Про це повідомили у поліції міста.

Як вказано, трагедія сталася близько 14:30 на присадибній ділянці по вулиці Грушевського. На місці події було виявлено тіло 62-річного чоловіка-власника будинку.

Чому стався вибух, встановлюють поліцейські, вибухотехніки та надзвичайники.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 3 листопада під Харковом п'ятеро підлітків знайшли у полі піротехнічний пристрій. Один із дітей висмикнув чеку, пролунав вибух: хлопцеві відірвало палець.