У Павлограді пролунав вибух у дворі приватного будинку, загинула людина
Жертвою трагедії став власник будинку
У місті Павлоград Дніпропетровської області у п'ятницю, 5 листопада, пролунав вибух на території приватного домоволодіння: загинув власник. Про це повідомили у поліції міста.
Як вказано, трагедія сталася близько 14:30 на присадибній ділянці по вулиці Грушевського. На місці події було виявлено тіло 62-річного чоловіка-власника будинку.
Чому стався вибух, встановлюють поліцейські, вибухотехніки та надзвичайники.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 3 листопада під Харковом п'ятеро підлітків знайшли у полі піротехнічний пристрій. Один із дітей висмикнув чеку, пролунав вибух: хлопцеві відірвало палець.