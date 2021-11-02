Мешканці зруйнованого вибухом будинку на Позняках півтора року живуть без газу

Мешканці сумнозвісного будинку бідкаються, що всі про них забули

У будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня 2020 року стався вибух, досі немає газу. Про це повідомили «Главкому» мешканці зруйнованого будинку.

«От вже 16 місяців у нас немає газу. Ми ходимо усіма можливими інстанціями, пишемо листи. КМДА нещодавно відхилило наше колективне звернення із підписами. Аргумент – неправильне оформлення документа. Ми дуже від цього втомилися», – скаржиться місцева жителька Ольга.

«Газ нам вже навіть не обіцяють. Два місяці тому на дверях під’їзду з’явилось оголошення, що, мовляв, на наступному тижні з’явиться графік перевірки газових систем, після перевірок газ увімкнемо. Згодом оголошення зникло, а газ так і не з’явився. Перевірок жодних не було. Всі про нас забули», – додає вона.

Відсутність газу спровокувала проблеми з електрикою. За словами Ольги, у мешканців будинку періодично пропадає світло, горить техніка. «Світло зникає. Наша електрична мережа не витримує: багато людей увімкнули якісь електричні плитки. А зараз холодно, батареї вдома холодні. Багато хто користується тепловими вентиляторами, обігрівачами. Це теж навантаження на мережу. Автомати згоріли і в нашому четвертому під’їзді, і в п’ятому під’їзді. На одній плитці та у мультиварці готувати дуже незручно, при тому, що світло періодично вибиває», – розказує жінка.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках