Суд послабив запобіжний захід ветерану АТО, який погрожував підірвати Кабмін

Hаступне судове засідання у справі ветерана АТО відбудеться 28 грудня

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати гранату в будівлі уряду, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Про це написав у Facebook адвокат затриманого Тарас Безпалий.

Він додав, що наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

Як відомо, у жовтні Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 43-річного чоловіка, який погрожував підривом гранати у приміщенні Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував її підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини. Згодом правоохоронці його затримали.

Згодом з'ясувалося, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Відомо, що Володимир був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.