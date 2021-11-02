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    Під Харковом підірвали збудований у 1887 році завод (відео)

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    Рішення про ліквідацію будівлі прийняте її поточним власником - Під Харковом підірвали збудований у 1887 році завод (відео)
    Рішення про ліквідацію будівлі прийняте її поточним власником
    скріншот з відео: Труха

    Наразі невідомо, що побудують на місці знесеного заводу

    У вівторок, 2 листопада, у селищі Буди під Харковом знесли завод, на якому понад 100 років виготовляли фаянсові вироби.

    Видовищне відео контрольованого підриву будівлі оприлюднили у соцмережах.

    Як «Слобідському краю» повідомили у Південній міській територіальній громаді, підрив планувався ще 1 листопада у період з 12:00 до 17:00, але був перенесений на наступний день на цей же час.

    Рішення про ліквідацію будівлі прийняте її поточним власником. Як зазначили у територіальній громаді, наразі невідомо, що побудують на місці знесеного заводу, земля під яким належить місцевій раді.

    Будянський фаянсовий завод було засновано у 1887 році. Протягом XX століття підприємство було лідером у виробництві фаянсу спочатку у царській Росії, потім у СРСР, і в незалежній Україні. У 2006 році рішенням суду завод було визнано банкрутом, а його майно згодом розпродано.

    До слова, біля дитсадка на Тернопільщині впала водонапірна вежа (відео).

    Теги: вибух завод Харківщина СРСР майно
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    Під Харковом підірвали збудований у 1887 році завод (відео)