Під Харковом підірвали збудований у 1887 році завод (відео)

Наразі невідомо, що побудують на місці знесеного заводу

У вівторок, 2 листопада, у селищі Буди під Харковом знесли завод, на якому понад 100 років виготовляли фаянсові вироби.

Видовищне відео контрольованого підриву будівлі оприлюднили у соцмережах.

Як «Слобідському краю» повідомили у Південній міській територіальній громаді, підрив планувався ще 1 листопада у період з 12:00 до 17:00, але був перенесений на наступний день на цей же час.

Рішення про ліквідацію будівлі прийняте її поточним власником. Як зазначили у територіальній громаді, наразі невідомо, що побудують на місці знесеного заводу, земля під яким належить місцевій раді.

Будянський фаянсовий завод було засновано у 1887 році. Протягом XX століття підприємство було лідером у виробництві фаянсу спочатку у царській Росії, потім у СРСР, і в незалежній Україні. У 2006 році рішенням суду завод було визнано банкрутом, а його майно згодом розпродано.

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