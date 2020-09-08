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    Події в Україні

    У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини

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    У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини - У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини
    У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини
    Фото: Олександр Шамота

    Напередодні мешканці будинку заявили про підозрілий запах

    У Полтаві у понеділок, 7 вересня, у п'ятиповерхівці за адресою: бульвар Нестерова, 18, що в мікрорайоні Браїлки, виявили витік невідомої речовини.

    Напередодні мешканці будинку заявили про підозрілий запах, повідомив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що після отримання протоколу лабораторних досліджень повітря в підвальних приміщеннях багатоповерхівки, міська влада скликала засідання комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «Вирішили виїхати на місце, аби дослідити ситуацію, – розповів Шамота. – Нові дослідження підтвердили наявність в повітрі невідомої хімічної речовини».

    Мешканців будівлі евакуювали, нині рятувальники разом із комунальниками обробляють підвальні приміщення та під'їзди, поліція забезпечує публічний порядок.

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    У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини
    У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини
    У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини
    У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини
    У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини
    Фото: Олександр Шамота

    «Зараз на місці, контролюю роботу спецслужб та процес евакуації людей», – додав серкретар міськради.

    За рішенням ТЕБ та НС, після обробки лабораторний центр проведе нові дослідження. 

    Полтава рятувальники поліція повітря влада
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