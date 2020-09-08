У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини



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У Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини Фото: Олександр Шамота

Напередодні мешканці будинку заявили про підозрілий запах

У Полтаві у понеділок, 7 вересня, у п'ятиповерхівці за адресою: бульвар Нестерова, 18, що в мікрорайоні Браїлки, виявили витік невідомої речовини.

Напередодні мешканці будинку заявили про підозрілий запах, повідомив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що після отримання протоколу лабораторних досліджень повітря в підвальних приміщеннях багатоповерхівки, міська влада скликала засідання комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Вирішили виїхати на місце, аби дослідити ситуацію, – розповів Шамота. – Нові дослідження підтвердили наявність в повітрі невідомої хімічної речовини».

Мешканців будівлі евакуювали, нині рятувальники разом із комунальниками обробляють підвальні приміщення та під'їзди, поліція забезпечує публічний порядок.

«Зараз на місці, контролюю роботу спецслужб та процес евакуації людей», – додав серкретар міськради.

За рішенням ТЕБ та НС, після обробки лабораторний центр проведе нові дослідження.