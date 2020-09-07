На Луганщині ліквідували два осередки пожежі



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Рятувальники ліквідували два осередки вогню на Луганщині

Ліквідовано пожежі в екосистемах поблизу населених пунктів Трьохізбенка, с. Старий Айдар

В Луганській області ліквідували два осередки пожежі.

Про це повідомла пресслужба ДСНС.

«7 вересня о 19:10 пожежу сухої трави, валежнику та лісового масиву між с. Старий Айдар та с. Лобачеве, яка виникла 4 вересня, ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

Станом на 11:20 пожежу сухої трави в Новоайдарському районі ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 62 особи та 16 одиниць техніки, з них від ДСНС 56 осіб та 12 одиниць техніки та лісового господарства 6 осіб та 4 одиниці техніки.

Як повідомлялося, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га.

Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє – отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Розпочато провадження за фактом пожеж.

У Харківській області рятувальники повністю загасили пожежу.