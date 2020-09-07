Смертельне ДТП на Київщині: двоє людей загинуло та двоє травмовано (фото)



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Рятувальниками проведено змив паливно-мастильних рідин із дороги Фото: ДСНС

На місці загинули водій і пасажир мотоцикла

У суботу, 5 вересня, пізно ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ – Ковель - Ягодин поблизу смт Клавдієво-Тарасове. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 21:35.

На місці рятувальниками було встановлено, що ДТП сталося внаслідок зіткнення легкового автомобіля Fiat Doblo та мотоцикла, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Водій та пасажир двоколісного транспортного засобу від отриманих травм загинули на місці події, а водій та пасажир легкового автомобіля з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до медичної установи.

Рятувальниками проведено змив паливно-мастильних рідин із проїжджої частини з метою попередження займання.

Як повідомлялося, на Броварському проспекті легковик протаранив автомобіль комунальників, які ремонтували надземний перехід. ДТП сталося у напрямку Броварів, неподалік птахофабрики.