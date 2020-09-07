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    Смертельне ДТП на Київщині: двоє людей загинуло та двоє травмовано (фото)

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    <span lang="UK">Рятувальниками проведено змив паливно-мастильних рідин із дороги</span> - Смертельне ДТП на Київщині: двоє людей загинуло та двоє травмовано (фото)
    Рятувальниками проведено змив паливно-мастильних рідин із дороги
    Фото: ДСНС

    На місці загинули водій і пасажир мотоцикла

    У суботу, 5 вересня, пізно ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ – Ковель - Ягодин поблизу смт Клавдієво-Тарасове. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 21:35.

    На місці рятувальниками було встановлено, що ДТП сталося внаслідок зіткнення легкового автомобіля Fiat Doblo та мотоцикла, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Водій та пасажир двоколісного транспортного засобу від отриманих травм загинули на місці події, а водій та пасажир легкового автомобіля з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до медичної установи. 

    Рятувальниками проведено змив паливно-мастильних рідин із проїжджої частини з метою попередження займання.

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    Смертельне ДТП на Київщині: двоє людей загинуло та двоє травмовано (фото)
    Смертельне ДТП на Київщині: двоє людей загинуло та двоє травмовано (фото)

    Як повідомлялося, на Броварському проспекті легковик протаранив автомобіль комунальників, які ремонтували надземний перехід. ДТП сталося у напрямку Броварів, неподалік птахофабрики.

    ДТП ДСНС смерть водій Київщина автомобіль рятувальники мотоцикл
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