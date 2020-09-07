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    У світі щороку помирає понад 7 млн людей через брудне повітря – ООН

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    У світі щороку помирає понад 7 млн людей через брудне повітря – ООН

    Забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легень і ускладнень, пов’язаних з вагітністю

    Експерти ООН називають забруднення повітря «невидимим убивцею». Від його наслідків щороку помирають 7 млн осіб. Про це повідомляє Центр новин ООН.

    Отже, забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легень і ускладнень, пов'язаних з вагітністю. У дітей, які вдихають брудне повітря, все частіше проявляється астма, хронічна легенева недостатність, затримка росту, діабет, дитяче ожиріння і розумова відсталість.

    У період боротьби з коронавірусом, коли люди почали менше літати літаками і користуватися громадським транспортом, учені виявили в багатьох містах світу різке зниження концентрації забруднювачів повітря, особливо рівня вмісту оксидів азоту. Це стало здебільшого наслідком скорочення руху транспорту в міських районах. Наприклад, рівень забруднення в Мадриді знизився приблизно на 50 відсотків. Подібні ситуації склалися і в інших великих містах.

    Однак, як зазначають експерти, якість повітря залежить від багатьох інших забруднювачів, не пов'язаних з транспортом. Наприклад, рівень забруднення атмосфери дрібними частинками, які потрапляють у повітря при опаленні житлових та інших будівель або при добриві полів, не знизився.

    «Це показує, що для ефективного захисту від впливу забруднення повітря у містах важливими є комплексні міжгалузеві заходи, які виходять за рамки транспортного сектора», - йдеться в повідомленні Європейської Економічної Комісії ООН.

     

    екологія ООН промисловість завод автомобіль повітря
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