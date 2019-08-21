У Полтаві загорівся склад «Нової пошти»



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До гасіння пожежі залучено 35 рятувальників та дев ’ ять одиниць техніки Фото: ДСНС

Площа пожежі складає 1 500 кв. м

У середу ввечері, 21 серпня, у Полтаві на території складських приміщень «Нової пошти» виникла пожежа.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Загоряння виникло в одноповерховій складській будівлі по вул. Ветеринарна, 22 о 19:50. Станом на 21:30 вогонь поширився на площі 1 500 кв. м.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 35 рятувальників та дев’ять одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу і вибух трансформаторної будки у Києві.