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    Події в Україні

    У Полтаві загорівся склад «Нової пошти»

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    <span lang="RU">До гасіння </span><span>пожежі </span><span lang="RU">залучено 35 </span><span>рятувальників</span><span lang="RU"> та </span><span>дев</span><span lang="RU">&rsquo;</span><span>ять одиниць</span><span lang="RU"> техніки&nbsp;</span> - У Полтаві загорівся склад «Нової пошти»
    До гасіння пожежі залучено 35 рятувальників та девять одиниць техніки 
    Фото: ДСНС

    Площа пожежі складає 1 500 кв. м

    У середу ввечері, 21 серпня, у Полтаві на території складських приміщень «Нової пошти» виникла пожежа.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    Загоряння виникло в одноповерховій складській будівлі по вул. Ветеринарна, 22 о 19:50. Станом на 21:30 вогонь поширився на площі 1 500 кв. м.

    За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 35 рятувальників та дев’ять одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу і вибух трансформаторної будки у Києві.

    пожежа Полтава ДСНС рятувальники Нова пошта
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