У Полтаві загорівся склад «Нової пошти»
До гасіння пожежі залучено 35 рятувальників та дев’ять одиниць техніки
Фото: ДСНС
Площа пожежі складає 1 500 кв. м
У середу ввечері, 21 серпня, у Полтаві на території складських приміщень «Нової пошти» виникла пожежа.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Загоряння виникло в одноповерховій складській будівлі по вул. Ветеринарна, 22 о 19:50. Станом на 21:30 вогонь поширився на площі 1 500 кв. м.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 35 рятувальників та дев’ять одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу і вибух трансформаторної будки у Києві.