На Оболоні прогримів вибух: частина будинків без світла (фото, відео)
Сталася пожежа і вибух у прибудинковій підстанції
Сьогодні, 21 серпня, на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва загорілася трансформаторна будка.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
«На Тимошенка, 13, палає прибудинкових підстанція. Рятувальники ДСНС поки не займаються ліквідацією. Кажуть, що треба, щоб її спочатку відімкнули від напруги», - йдеться в повідомленні.
Пізніше Інформатор повідомив, що трансформаторна будка вибухнула.
Постраждалих в результаті вибуху і пожежі немає. Але без світла залишилися вулиці Маршала Малиновського, Маршала Тимошенка, Зої Гайдай, Богатирська, Героїв Дніпра, Героїв Сталінграда, Прирічна, Оболонський проспект.
У ДТЕК повідомили, що електропостачання відновлять о 16:00.
На місці працювали співробітники ДСНС і електрики. Деталі встановлюються.
До слова, 18 серпня на вулиці Данченка в Подільському районі Києва стався потужний вибух на будівельному майданчику. За попередньою інформацією, вибухівка була закладена в екскаватор, що розрівнював майданчик для будівництва паркінгу.