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    На Оболоні прогримів вибух: частина будинків без світла (фото, відео)

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    У трансформаторній будці сталося коротке замикання і вона загорілася - На Оболоні прогримів вибух: частина будинків без світла (фото, відео)
    У трансформаторній будці сталося коротке замикання і вона загорілася
    Фото: Інформатор

    Сталася пожежа і вибух у прибудинковій підстанції

    Сьогодні, 21 серпня, на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва загорілася трансформаторна будка.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «На Тимошенка, 13, палає прибудинкових підстанція. Рятувальники ДСНС поки не займаються ліквідацією. Кажуть, що треба, щоб її спочатку відімкнули від напруги», - йдеться в повідомленні.

    Пізніше Інформатор повідомив, що трансформаторна будка вибухнула.

    Постраждалих в результаті вибуху і пожежі немає. Але без світла залишилися вулиці Маршала Малиновського, Маршала Тимошенка, Зої Гайдай, Богатирська, Героїв Дніпра, Героїв Сталінграда, Прирічна, Оболонський проспект. 

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    На Оболоні прогримів вибух: частина будинків без світла (фото, відео)
    На Оболоні прогримів вибух: частина будинків без світла (фото, відео)
    На Оболоні прогримів вибух: частина будинків без світла (фото, відео)
    На Оболоні прогримів вибух: частина будинків без світла (фото, відео)
    На Оболоні прогримів вибух: частина будинків без світла (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У ДТЕК повідомили, що електропостачання відновлять о 16:00.

    На місці працювали співробітники ДСНС і електрики. Деталі встановлюються.

    До слова, 18 серпня на вулиці Данченка в Подільському районі Києва стався потужний вибух на будівельному майданчикуЗа попередньою інформацією, вибухівка була закладена в екскаватор, що розрівнював майданчик для будівництва паркінгу.

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