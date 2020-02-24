Не поділили смугу: у центрі Києва побилися водій та велосипедист (відео)



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Патрульні зупинилися, щоб вгамувати учасників бійки Фото: скріншот відео

Патрульні вчасно розборонили учасників бійки

На бульварі Лесі Українки в центрі Києва водій автомобіля Daewoo та велосипедист влаштували бійку на дорозі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Зазвичай на дорозі патрульні виявляють порушення ПДР, але не цього разу. Поліцейські, які прямували на виклик, помітили на бульварі Лесі Українки бійку. Зупинившись, щоб вгамувати учасників, інспектори з’ясували, що водій автомобіля Daewoo та велосипедист не поділили смугу для руху, через що у них і виник конфлікт на дорозі», - розповіли патрульні.

На оприлюдненому відео видно, як розлючений водій Daewoo вискочив із автомобіля і накинувся з кулаками на велосипедиста.

Після того, як поліцейські розборонили та заспокоїли обох чоловіків, ті від допомоги медиків та поліції відмовилися. Претензій один до одного вони також не мали і не забажали писати заяву.

Правоохоронці закликали учасників руху не вирішувати непорозуміння на дорозі за допомогою фізичної сили.