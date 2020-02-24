Електрошокер, ломи, рації: під Києвом поліція виявила в автівці «цікавий» набір (фото)



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Фото: Патрульна поліція Київської області

Зупинений патрульними автомобіль був напакований речами, якими зазвичай користуються злочинці

У суботу, 22 лютого, на 14 км автодороги Київ – Одеса екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Toyota Land Cruiser, що підпадав під орієнтування. За кермом авто перебував 38-річний мешканець столиці. Окрім водія в салоні позашляховика був ще 48-річний мешканець Київщини.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Під час перевірки документів на автомобіль увагу патрульних привернув розмитий шрифт тексту та спосіб його нанесення на бланк. Пояснити походження документу на автомобіль чоловік не зміг.

Спілкуючись з поліцейськими, водій помітно нервував. Тож охоронці порядку провели огляд позашляховика, під час якого виявили наступне: сім рацій, електрошок ер, рукавички, газовий балон терен 4М, металевий телескопічний кийок, два арматурорізи, координатний навігатор, рулон клейкої стрічки, сім сім-карток для мобільного, набір викруток різних розмірів, дві фомки, два ломи, ніж тактичний та предмет, схожий на глушник до зброї.

Для встановлення всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Києво-Святошинського відділу поліції. Надалі цією справою займатимуться слідчі.