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    У ДТП на Тернопільщині загинув прокурор

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    25 лютого у ДТП загинув працівник прокуратури Тернопільської області&nbsp;Михайло Карпець - У ДТП на Тернопільщині загинув прокурор
    25 лютого у ДТП загинув працівник прокуратури Тернопільської області Михайло Карпець

    У поліції вже повідомили подробиці дорожньо-транспортної пригоди

    Сьогодні, 25 лютого, на Тернопільщині сталася трагічна подія: в аварії загинув працівник прокуратури Тернопільської області.

    Про це інформує допис, зроблений на офіційній сторінці прес-центру прокуратури в мережі Фейсбук.

    «Колектив прокуратури Тернопільської області висловлює щирі співчуття сім’ї та родині нашого співробітника - Михайла Карпця, який загинув сьогодні, 25.02.2020, у ДТП. Розділяємо разом з Вами біль втрати. Нехай світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Сумуємо. Пам’ятаємо»,- ідеться у повідомленні.

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    У ДТП на Тернопільщині загинув прокурор
    У ДТП на Тернопільщині загинув прокурор
    У ДТП на Тернопільщині загинув прокурор
    У ДТП на Тернопільщині загинув прокурор
    У ДТП на Тернопільщині загинув прокурор

    У поліції повідомили подробиці дорожньо-транспортної пригоди. На автодорозі Тернопіль-Ланівці не розминулися ВАЗ-2110 та Volkswagen Golf.

    Як інформує офіційний сайт Національної поліції, водій автомобіля ВАЗ, неподалік села Синява Збаразького району, не впорався з керуванням і авто почало заносити на слизькій дорозі. Як результат - транспорт врізався в зустрічне авто і після цього злетів у кювет. 

    На момент автопригоди до лікарні потрапило двоє пасажирів з ВАЗу. Проте врятувати життя одному з них медикам не вдалося. Інший потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Водії обидвох автомобілів від госпіталізації відмовилися.

    Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.

    ДТП прокурор слідство водій автомобіль Тернопільщина транспорт
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