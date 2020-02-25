У ДТП на Тернопільщині загинув прокурор



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25 лютого у ДТП загинув працівник прокуратури Тернопільської області Михайло Карпець

У поліції вже повідомили подробиці дорожньо-транспортної пригоди

Сьогодні, 25 лютого, на Тернопільщині сталася трагічна подія: в аварії загинув працівник прокуратури Тернопільської області.

Про це інформує допис, зроблений на офіційній сторінці прес-центру прокуратури в мережі Фейсбук.

«Колектив прокуратури Тернопільської області висловлює щирі співчуття сім’ї та родині нашого співробітника - Михайла Карпця, який загинув сьогодні, 25.02.2020, у ДТП. Розділяємо разом з Вами біль втрати. Нехай світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Сумуємо. Пам’ятаємо»,- ідеться у повідомленні.

У поліції повідомили подробиці дорожньо-транспортної пригоди. На автодорозі Тернопіль-Ланівці не розминулися ВАЗ-2110 та Volkswagen Golf.

Як інформує офіційний сайт Національної поліції, водій автомобіля ВАЗ, неподалік села Синява Збаразького району, не впорався з керуванням і авто почало заносити на слизькій дорозі. Як результат - транспорт врізався в зустрічне авто і після цього злетів у кювет.

На момент автопригоди до лікарні потрапило двоє пасажирів з ВАЗу. Проте врятувати життя одному з них медикам не вдалося. Інший потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Водії обидвох автомобілів від госпіталізації відмовилися.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.