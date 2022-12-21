Українська влада виконає заповіт польського бійця, якого вбили окупанти

Кшиштоф Тифель говорив побратимам: «Якщо загину – поховайте мене у Рівному»

На війні загинув громадянин Польщі Кшиштоф Тифель, який тренував рівненську ТрО і загинув на передові. Його поховають у Рівному. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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«Кшиштоф Тифель тривалий час мешкав в Рівному і готував бійців територіальної оборони. Згодом у складі іноземного легіону поїхав на передову, воювати з окупантами. На жаль там підступний ворог забрав декілька життів бійців-іноземців. В тому числі нашого Кшиштофа. Так, називаю його «нашим», адже він дуже полюбив Рівне. За словами його побратимів, навіть говорив: «якщо загину – поховайте мене у Рівному», – йдеться в повідомленні.

Коваль зазначив, що після смерті воїна, українська влада поспілкувалася із родиною загиблого, послом Республіки Польща в Україні, генеральним консульством Польщі в Луцьку, військовим керівництвом. Врешті було прийняте рішення поховати тіло Героя у Рівному.

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«Завтра о 10:00 на Майдані Незалежності відбудеться прощання. А о 12:50 – поховання на кладовищі «Нове». Глибока вдячність та низький уклін батькам великого друга України та Рівного Кшиштофа Тифеля. Його жертву неможливо оцінити. Її неможливо забути. Вічна пам’ять. Герої не вмирають!», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на війні загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв.