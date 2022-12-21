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На війні загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На війні загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв
фото з відкритих джерел

У Афанасьєва залишилася дружина та двохрічна донька

На фронті загинув активіст спротиву російській окупації Криму і колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв. Про смерть Афанасьєва повідомив його друг і блогер Мирослав Олешко.

«Прощавай друже, куме. Люблю тебе. Ти вічно з нами, бо ми пам’ятаємо», – написав Олешко.

Відомо, що у Афанасьєва залишилася дружина та двохрічна донька.

На війні загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв фото 1
На війні загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв фото 2

Нагадаємо, у травні 2014 року після анкесії Криму ФСБ РФ затримала Геннадія Афанасьєва на одній з вулиць Сімферополя. Активіста звинуватили у нібито підготовці терористичних актів. Він був одним з обвинувачених у справі так званих «терористів групи Сенцова».

Кремлівський режим засудив його до семи років позбавлення волі. Однак через два роки його вдалося повернути в Україну в результаті обміну.

У 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав РФ виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув український актор Ярослав Гаркавко.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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