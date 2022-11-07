У Сєвєродонецьку рашисти вилучають зі стихійних поховань тіла жертв своєї агресії

У Борівському та Щедрищевому відбуваються масові обшуки, загарбники вилучають мобільні телефони, деяких людей вивозять у невідомому напрямку

На території Сєвєродонецької громади, що на Луганщині, російські загарбники почали вилучати зі стихійних поховань останки жертв власної агресії. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

«Росіяни захопили Сєвєродонецьк ще на початку літа, але в них була купа справ. Як то не відновити газопостачання, не зробити опалення, не вивезти з міста тонни сміття, не організувати освітній процес, загубити гроші, спрямовані на компенсацію за зруйноване майно. Щоправда, так званий «референдум» вони організувати змогли. Окупанти дочекалися листопада, доки земля замерзне, і почали вилучати зі стихійних поховань на території Сєвєродонецької громади рештки жертв російської агресії. Знайшли тіла 396 осіб», – ідеться в повідомленні.

Як зауважили в ОВА, до травня включно українська влада здійснювала поховання усіх знайдених загиблих та померлих власною смертю на кладовищі біля Лісової Дачі. «Як ховали людей після захоплення міста – бачите самі».

Також в ОВА повідомили, що якщо раніше сєвєродончани, яким опалення так і не зробили, розраховували перезимувати в навколишніх селах, то віднедавна їхати туди стало вкрай небезпечно.

У Борівському та Щедрищевому відбуваються масові обшуки, загарбники вилучають мобільні телефони, деяких людей вивозять у невідомому напрямку. Лише зі Смолянинового забрали близько 30 осіб. У спорожнілі будинки цього населеного пункту, а також Новоахтирки, заселяють частково мобілізованих росіян.

В ОВА також додали, що «в Лисичанську сталася чергова «бавовна» – завдано ураження по підрозділу батальйону «Ахмат». Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими».

Нагадаємо, триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.