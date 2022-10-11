Луганщина: ЗСУ просуваються вперед, лікарні заполонили поранені окупанти

Рашисти при відступі мінують все поспіль

На Луганщині станом на 11 жовтня дуже багато поранених окупантів, їх кладуть навіть у дитячих лікарнях. Так, в одному з таких медзакладів окупанти поряд із хворими дітьми розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії «Вагнер». Через брак вільних місць деяких дітей не долікували й виписали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Тим часом продовжується звільнення населених пунктів Луганщини. Наші військові просуваються вперед.

Окупанти при відступі мінують все поспіль – дороги, мости, адмінбудівлі, таким чином вони намагаються зупинити наступ ЗСУ.

«Як тільки військові нададуть інформацію, що у звільнений населений пункт можна заходити – одразу допоможемо місцевому населенню: завеземо гуманітарні набори, медикаменти, засоби зв’язку, теплі речі», – пообіцяв Гайдай.

Нагадаємо, у Луганській області українські військові звільнили сім населених пунктів.