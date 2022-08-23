Луганщина: окупанти під час «мобілізації» рвуть паспорти призовників

Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами

У Довжанську на Луганщині під час примусової мобілізації рашисти рвуть паспорти призовників. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Інформація надходить від обурених свавіллям Росії жителів тимчасово окупованих територій. Цим займаються російські військові. Якщо під час вилову чоловік намагається пред’явити якійсь документи – відстрочку чи броню – їх розривають на місці. Іноді й паспорти», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця та перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення. Тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами, щоб не допустити контрнаступу українських військових.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вигадали черговий план примусової мобілізації на Луганщині. Цього разу із залученням дітей. Жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?

До слова, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь