У складі Сухопутних військ ЗСУ створено Дронові сили: хто їх очолив

Нова структура відповідатиме за розвиток безпілотних систем, рекрутинг і підготовку підрозділів

У складі Сухопутних військ Збройних сил України створено управління безпілотних систем, яке отримало назву Дронові сили. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Про це представники нової структури розповіли під час брифінгу у Києві, пише «Главком».

Управління відповідатиме за розвиток безпілотної складової Сухопутних військ, рекрутинг військовослужбовців і підготовку підпорядкованих підрозділів. До його завдань також належить розвиток безпілотних систем у складі загальновійськових бригад, підрозділів безпілотників корпусного рівня та наземних роботизованих комплексів.

Остапенко наголосив, що Дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил України. За його словами, це внутрішній бренд Сухопутних військ, під яким розвивають безпілотний компонент.

«Дронові сили – це не окремий вид чи рід Збройних сил. Це наш внутрішній бренд у наших кампаніях, у які ми вкладаємо свій розвиток безпілотних систем загальновійськових бригад, підрозділів безпілотників систем корпусного рівня, роботи наземних роботизованих комплексів», – пояснив полковник.

Він також запевнив, що нова структура не дублюватиме функції Сил безпілотних систем ЗСУ та не конкуруватиме з ними. Дронові сили виконуватимуть завдання в інтересах загальновійськових підрозділів Сухопутних військ.

За словами Остапенка, підрозділи Дронових сил уже залучені до різних типів бойових завдань. Вони працюють під час оборонних і наступальних операцій, а також виконують логістичні місії та завдання з підтримки.

«Гасло наших Дронових сил – «На землі, у повітрі, всюди». Саме це гасло відображає нашу глибоку інтегрованість у Сухопутні війська», – сказав Остапенко.

Сухопутні війська також формують наскрізну вертикаль безпілотних підрозділів. Наразі в кожному батальйоні передбачена рота безпілотних систем, у кожній бригаді – батальйон безпілотних систем, а на рівні корпусів – полки БпС.

Окремим напрямом роботи стане підготовка операторів та екіпажів, масштабування ефективних практик застосування безпілотників, а також інтеграція безпілотних систем у загальну систему управління та бойового застосування. Йдеться як про повітряні безпілотники, так і про наземні роботизовані комплекси.

Остапенко також повідомив, що безпілотні підрозділи Сухопутних військ тестують реактивні перехоплювачі. За його словами, після завершення випробувань їхнє масштабування може відбутися протягом кількох місяців.

Андрій Остапенко – полковник ЗСУ, начальник управління безпілотних систем командування Сухопутних військ ЗСУ. У жовтні 2026 року він очолив новостворене управління, яке розвиватиме безпілотний компонент Сухопутних військ, займатиметься підготовкою та комплектуванням відповідних підрозділів.

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