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У складі Сухопутних військ ЗСУ створено Дронові сили: хто їх очолив

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У складі Сухопутних військ ЗСУ створено Дронові сили: хто їх очолив
Безпілотні підрозділи Сухопутних військ вже тестують реактивні перехоплювачі
фото: Міністерство оборони України

Нова структура відповідатиме за розвиток безпілотних систем, рекрутинг і підготовку підрозділів

У складі Сухопутних військ Збройних сил України створено управління безпілотних систем, яке отримало назву Дронові сили. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Про це представники нової структури розповіли під час брифінгу у Києві, пише «Главком».

Управління відповідатиме за розвиток безпілотної складової Сухопутних військ, рекрутинг військовослужбовців і підготовку підпорядкованих підрозділів. До його завдань також належить розвиток безпілотних систем у складі загальновійськових бригад, підрозділів безпілотників корпусного рівня та наземних роботизованих комплексів.

Остапенко наголосив, що Дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил України. За його словами, це внутрішній бренд Сухопутних військ, під яким розвивають безпілотний компонент.

«Дронові сили – це не окремий вид чи рід Збройних сил. Це наш внутрішній бренд у наших кампаніях, у які ми вкладаємо свій розвиток безпілотних систем загальновійськових бригад, підрозділів безпілотників систем корпусного рівня, роботи наземних роботизованих комплексів», – пояснив полковник.

Він також запевнив, що нова структура не дублюватиме функції Сил безпілотних систем ЗСУ та не конкуруватиме з ними. Дронові сили виконуватимуть завдання в інтересах загальновійськових підрозділів Сухопутних військ.

За словами Остапенка, підрозділи Дронових сил уже залучені до різних типів бойових завдань. Вони працюють під час оборонних і наступальних операцій, а також виконують логістичні місії та завдання з підтримки.

«Гасло наших Дронових сил – «На землі, у повітрі, всюди». Саме це гасло відображає нашу глибоку інтегрованість у Сухопутні війська», – сказав Остапенко.

Сухопутні війська також формують наскрізну вертикаль безпілотних підрозділів. Наразі в кожному батальйоні передбачена рота безпілотних систем, у кожній бригаді – батальйон безпілотних систем, а на рівні корпусів – полки БпС.

Окремим напрямом роботи стане підготовка операторів та екіпажів, масштабування ефективних практик застосування безпілотників, а також інтеграція безпілотних систем у загальну систему управління та бойового застосування. Йдеться як про повітряні безпілотники, так і про наземні роботизовані комплекси.

Остапенко також повідомив, що безпілотні підрозділи Сухопутних військ тестують реактивні перехоплювачі. За його словами, після завершення випробувань їхнє масштабування може відбутися протягом кількох місяців.

Андрій Остапенкополковник ЗСУ, начальник управління безпілотних систем командування Сухопутних військ ЗСУ. У жовтні 2026 року він очолив новостворене управління, яке розвиватиме безпілотний компонент Сухопутних військ, займатиметься підготовкою та комплектуванням відповідних підрозділів.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представив особовому складу нового командувача Медичних сил Збройних сил України – полковника медичної служби Костянтина Гуменюка. Новому керівнику він поставив завдання провести якісні зміни у системі військової медицини.

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Теги: ЗСУ дрон війна Україна

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