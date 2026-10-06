ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW

Українські військові звільнили близько 10 км² лісу, куди протягом кількох місяців намагалися проникнути російські підрозділи

Сили оборони України вибили російських окупантів із великої ділянки на півночі Харківської області. Українські захисники зачистили близько 10 км² лісу поблизу Вовчанська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українська бригада, яка воює на півночі Харківщини, повідомила про звільнення близько 10 км² лісу на північний схід від Вовчанських Хуторів.

За даними військових, із 10 червня Сили оборони знищили або витіснили з цієї території три групи російських військових, які проникли на цю ділянку.

Водночас аналітики ISW зазначили, що російським військам вдалося проникнути в інші частини цього району. Геолоковані кадри вказують на можливе просування окупантів у північно-східній частині Вовчанська. Також російські війська могли просунутися на північ від Вовчанських Хуторів та на північ від Зибиного.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається динамічною. Українські військові проводять контратаки та зачищають окремі території, тоді як російські підрозділи продовжують спроби проникнути на українські позиції.

Нагадаємо, раніше контратаки Сил оборони в районі Лимана ускладнили наступальні дії російських військ на цій ділянці фронту. Українські захисники просунулися на кількох напрямках та змусили частину сил противника відійти.

За даними Інституту вивчення війни, українські війська продовжили відтісняти російські сили на ділянках на північний схід та південний схід від Лимана.

Сили оборони просунулися в районі Зарічного, розташованого на північний схід від Лимана, та Мирного, що лежить безпосередньо на захід від Зарічного за річкою Жеребець.