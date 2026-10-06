Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
ЗСУ вибили росіян біля Вовчанська
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Українські військові звільнили близько 10 км² лісу, куди протягом кількох місяців намагалися проникнути російські підрозділи

Сили оборони України вибили російських окупантів із великої ділянки на півночі Харківської області. Українські захисники зачистили близько 10 км² лісу поблизу Вовчанська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українська бригада, яка воює на півночі Харківщини, повідомила про звільнення близько 10 км² лісу на північний схід від Вовчанських Хуторів.

За даними військових, із 10 червня Сили оборони знищили або витіснили з цієї території три групи російських військових, які проникли на цю ділянку.

Водночас аналітики ISW зазначили, що російським військам вдалося проникнути в інші частини цього району. Геолоковані кадри вказують на можливе просування окупантів у північно-східній частині Вовчанська. Також російські війська могли просунутися на північ від Вовчанських Хуторів та на північ від Зибиного.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається динамічною. Українські військові проводять контратаки та зачищають окремі території, тоді як російські підрозділи продовжують спроби проникнути на українські позиції.

Нагадаємо, раніше контратаки Сил оборони в районі Лимана ускладнили наступальні дії російських військ на цій ділянці фронту. Українські захисники просунулися на кількох напрямках та змусили частину сил противника відійти.

За даними Інституту вивчення війни, українські війська продовжили відтісняти російські сили на ділянках на північний схід та південний схід від Лимана.

Сили оборони просунулися в районі Зарічного, розташованого на північний схід від Лимана, та Мирного, що лежить безпосередньо на захід від Зарічного за річкою Жеребець.

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ війна Харківщина ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підтвердив атаку на НПЗ за понад 1500 км від України
Зеленський підтвердив удари по російських НПЗ у трьох регіонах РФ
7 вересня, 12:40
У середу, 9 вересня, на наземній ділянці «зеленої» лінії метро в тестовому режимі курсуватимуть поїзди під час жовтого рівня загрози
Нові правила у Києві з 10 вересня: як працюватимуть метро, сирени та бізнес
8 вересня, 18:29
Триває 1669-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 08:23
Роберт Фіцо під час пресконференції у Братиславському замку, Словаччина, 10 вересня 2026 року
Європа «як ніколи близька» до масштабної війни: Фіцо зробив гучну заяву
20 вересня, 15:58
Президент Південної Кореї заявив, що Україна порушила домоленості стосовно розголошення інформації обміну
Радник президента прокоментував звинувачення Південної Кореї
25 вересня, 16:57
На Куп'янському напрямку російські війська просування не мали через українські контратаки
Українські сили просунулися на північ від Сум – ISW
1 жовтня, 23:59
Ситуація на фронті 2 жовтня
190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026
2 жовтня, 22:20
Сергію Мовчуну назавжди 41
Капітан поліції і батько трьох дітей поліг під Торецьком. Згадаймо Сергія Мовчуна
2 жовтня, 09:00
Мала ракета «Ніка» має протистояти реактивним шахедам
Україна розробила малу ракету для збиття реактивних дронів
4 жовтня, 21:26

Події в Україні

Росіяни атакували лікарню у Кривому Розі: є постраждалі
Росіяни атакували лікарню у Кривому Розі: є постраждалі
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
Масована атака на Харківщину забрала життя сімох людей
Масована атака на Харківщину забрала життя сімох людей
Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих
Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2026 року
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
113K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua