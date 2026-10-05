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Драпатий представив нового командувача Медичних сил та поставив завдання

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Драпатий представив нового командувача Медичних сил та поставив завдання
Драпатий зазначив, що Гуменюк має значний практичний досвід роботи з пораненими військовослужбовцями
фото: Михайло Драпатий/Facebook

Полковник Костянтин Гуменюк має провести якісні зміни у системі військової медицини

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представив особовому складу нового командувача Медичних сил Збройних сил України – полковника медичної служби Костянтина Гуменюка. Новому керівнику він поставив завдання провести якісні зміни у системі військової медицини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення головнокомандувача.

За словами Драпатого, Медичні сили мають бути спроможними ефективно відповідати на виклики сучасної війни. Зокрема, йдеться про оперативність надання допомоги, використання сучасних технологій та орієнтацію на конкретний результат.

«Тепер його завдання – стати лідером нових якісних змін у Медичних силах. Використати кредит довіри, щоб зробити медичну допомогу нашим воїнам справді відповідною викликам сучасної війни: більш технологічною, оперативною, орієнтованою на результат», – заявив Драпатий.

Головнокомандувач наголосив, що ефективність військової медицини потрібно оцінювати передусім за кількістю врятованих життів українських військовослужбовців, а не за кількістю проведених заходів чи створених структур.

Окрему увагу Драпатий звернув на кадрове забезпечення Медичних сил. Він зазначив, що сучасне обладнання та технології не зможуть повною мірою замінити фахівців, тому одним із пріоритетів нового командувача має стати залучення кваліфікованих медиків.

«Спрямувати всі зусилля на допомогу фронту – кожному бойовому підрозділу та кожному солдату», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Драпатий зазначив, що Гуменюк має значний практичний досвід роботи з пораненими військовослужбовцями та користується авторитетом серед військових медиків, цивільних лікарів і волонтерів.

«Він добре знає ціну кожного рішення на операційному столі. Має великий практичний досвід допомоги людям у найскладніших ситуаціях», – сказав головнокомандувач.

Новий командувач Медичних сил має зосередитися на розвитку системи медичного забезпечення військ, її технологічності та оперативності. Водночас одним із ключових завдань залишається забезпечення якісної допомоги військовослужбовцям безпосередньо на фронті.

Костянтин Гуменюкполковник медичної служби, військовий хірург. Він має досвід служби у Десантно-штурмових військах та раніше обіймав посаду головного хірурга ЗСУ. Гуменюк змінив на посаді командувача Медичних сил генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Драпатий подякував попередньому керівнику за роботу та наголосив на необхідності продовжувати напрацьовані зміни у військовій медицині.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим відвідали пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка виконує завдання на Лиманському напрямку.

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Теги: ЗСУ війна кадрові зміни Михайло Драпатий

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