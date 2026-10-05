ЗСУ уразили місце запуску російських дронів у районі Донецька

Під удари також потрапили склад безпілотників, пункт управління, вузол зв'язку та місця зосередження живої сили окупантів

Сили оборони України 4 жовтня та в ніч проти 5 жовтня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Однією з цілей стало місце, звідки росіяни готували та запускали ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА російських підрозділів. У Генштабі наголосили, що Сили оборони системно атакують такі військові об'єкти, аби зменшити можливості російської армії застосовувати ударні дрони проти України.

«Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники та завдавати ними ударів по цивільній інфраструктурі України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі Донецька українські військові уразили вузол зв'язку російської армії. Ще кілька військових цілей потрапили під удари на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

У районі Бердянська Сили оборони уразили пункт управління противника та склад російських безпілотників. У районі Любимівки Запорізької області українські військові атакували ремонтний підрозділ армії РФ.

Сили оборони також завдали ударів по місцях зосередження живої сили російських військ. Такі цілі були уражені в районі Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки на Луганщині та Донецька.

Таким чином, протягом 4 жовтня та ночі проти 5 жовтня під ударами опинилися одразу декілька типів військових об'єктів противника – інфраструктура ударних БпЛА, пункт управління, вузол зв'язку, ремонтний підрозділ та райони зосередження російських військових.

Даних про масштаби пошкоджень об'єктів та втрати російської армії Генеральний штаб наразі не навів. «Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває», – заявили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, БпЛА протягом кількох годин атакували Донецьк та інші окуповані міста області. Місцеві жителі також повідомляли про перебої з електропостачанням та блимання світла під час атаки.