У Старобільськ завезли сотню поранених окупантів

Через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі

До лікарні у Старобільську Луганської області днями привезли близько 100 поранених бойовиків. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що в росіян гарно виходить, так це зменшувати свій особовий склад. Через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці. А до хірургічного відділення районної лікарні у Старобільську, яке вони ще раніше облаштували під госпіталь, днями привезли близько 100 поранених бойовиків», – повідомив Гайдай.

За його словами, протягом 23 грудня ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу Андріївки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.

Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповідала, що на окупованих територіях медзаклади перевантажені пораненими російськими військовими.

Будь ласка, читайте текст після реклами



