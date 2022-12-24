У Старобільськ завезли сотню поранених окупантів
Через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі
До лікарні у Старобільську Луганської області днями привезли близько 100 поранених бойовиків. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
«Що в росіян гарно виходить, так це зменшувати свій особовий склад. Через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці. А до хірургічного відділення районної лікарні у Старобільську, яке вони ще раніше облаштували під госпіталь, днями привезли близько 100 поранених бойовиків», – повідомив Гайдай.
За його словами, протягом 23 грудня ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу Андріївки.
Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.
Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповідала, що на окупованих територіях медзаклади перевантажені пораненими російськими військовими.
Коментарі — 0