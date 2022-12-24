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Тримають за ґратами. Маляр розповіла, як окупанти обходяться зі своїми пораненими бійцями

Альона Боженко
glavcom.ua
Тримають за ґратами. Маляр розповіла, як окупанти обходяться зі своїми пораненими бійцями
Медзаклади на окупованих територіях перевантажені пораненими росіянами
фото ілюстративне

У зв’язку з великими втратами на посади тактичної ланки почали призначатися призвані із запасу офіцери, відзначили у Міноборони

Лікарні на окупованих територіях України «перевантажені» пораненими російськими військовими. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, на тимчасово окупованій території України в загарбників бракує медиків, у них немає необхідного обладнання й препаратів.

Крім того, окупанти замикають на металеві ґрати приміщення, де перебувають навіть легкопоранені загарбники. Таким чином ворог хоче уникнути дезертирства.

«Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ», – пише Маляр.

У зв’язку з великими втратами на посади тактичної ланки почали призначатися призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку. 

«Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат», – додала Маляр.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що боєздатність російської окупаційної армії за 10 місяців війни проти України знизилася на 50%. Окупанти втратили понад 100 тисяч російських військових убитими, пораненими чи дезертирами.

Раніше Джо Байден заявив, що Путін не має наміру зупиняти війну проти України. Американський лідер вважає, що Путін не налаштований на пошук миру, в той час, як Україна та Зеленський «прагнуть миру».

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Теги: росія окупанти війна Україна втрати ворог

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