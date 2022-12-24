Тримають за ґратами. Маляр розповіла, як окупанти обходяться зі своїми пораненими бійцями

У зв’язку з великими втратами на посади тактичної ланки почали призначатися призвані із запасу офіцери, відзначили у Міноборони

Лікарні на окупованих територіях України «перевантажені» пораненими російськими військовими. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її даними, на тимчасово окупованій території України в загарбників бракує медиків, у них немає необхідного обладнання й препаратів.

Крім того, окупанти замикають на металеві ґрати приміщення, де перебувають навіть легкопоранені загарбники. Таким чином ворог хоче уникнути дезертирства.

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«Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ», – пише Маляр.

У зв’язку з великими втратами на посади тактичної ланки почали призначатися призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.

«Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат», – додала Маляр.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що боєздатність російської окупаційної армії за 10 місяців війни проти України знизилася на 50%. Окупанти втратили понад 100 тисяч російських військових убитими, пораненими чи дезертирами.

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Раніше Джо Байден заявив, що Путін не має наміру зупиняти війну проти України. Американський лідер вважає, що Путін не налаштований на пошук миру, в той час, як Україна та Зеленський «прагнуть миру».