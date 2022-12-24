В окупованому Криму пролунали потужні вибухи (відео)
Місцеві жителів розповідають, що вибухи лунали на нафтобазі
Вночі, 24 грудня, в тимчасово окуповано окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
За інформацією місцевих жителів вибухи пролунали неподалік нафтобази в селі Розливи. Потужні звуки вибухів очевидці почули після прольоту безпілотників.
Місцеві запевняють, що одразу після вибухів у небо здійнявся стовп диму.
Увага у відео присутня ненормативна лексика!
Офіційної інформації про вибухи поки що немає.
Нагадаємо, 24 грудня, у Новій Каховці пролунали вибухи. За інформацією Telegram-каналів, ЗСУ завдали точковий удар по техніці окупантів.
Додамо, 19 грудня повідомлялося про «бавовну» на перешийку Чонгар, що з'єднує материкову Україну з Кримом.
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