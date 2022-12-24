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Дніпропетровщина: окупанти обстріляли з «Градів» і «Ураганів» три громади, є руйнування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дніпропетровщина: окупанти обстріляли з «Градів» і «Ураганів» три громади, є руйнування
У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємства
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Попередньо, люди не постраждали

Понад 60 снарядів скерували росіяни у ніч проти суботи, 24 грудня, на Нікопольський район. Обстріляли з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії 3 громади – Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Про це повідомив начальник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли з «Градів» і «Ураганів» три громади, є руйнування фото 1

Попередньо, люди не постраждали. У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємства і майно садового товариства.

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли з «Градів» і «Ураганів» три громади, є руйнування фото 2

В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів ще уточнюються.

«Решта районів мали тиху ніч – без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно», – підсумував Резніченко.

Нагадаємо росіяни усю ніч на 22 грудня тероризували дві громади Нікопольщини, що в Дніпропетровській області – Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. 

Як відомо, триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

 

Теги: росіяни майно Валентин Резніченко Telegram окупанти

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