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    Події в Україні

    У Сумах через обстріли окупантів загорівся склад з лакофарбовою продукцією

    У Сумах через обстріли окупантів загорівся склад з лакофарбовою продукцією
    фото: дснс

    На місці обстрілу працюють рятувальники, інформації про постраждалих наразі немає

    У Сумах після артилерійського обстрілу російськими військами горять склади з лакофарбовою продукцією, що належить приватній компанії.

    Близько 15:55 у Сумах було чутно 3-4 вибухи, після чого над містом здійнявся стовп чорного густого диму.

    Сумська обласна військова адміністрація звернулася до містян із проханням не виходити на вулицю та закрити вікна у домівках.

    «Суми, Сумський район (Баси, Хіммістечко, Прокоф'єва, Низи, Старе село). Закриваємо вікна у домівках. Без потреби не виходьте на вулицю. Триває пожежа після російських ворожих обстрілів», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, на складах горить понад 200 тонн фарби та лаку.

    Раніше на Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів.

    Як повідомлялося раніше, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

    Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Сумах через обстріли окупантів загорівся склад з лакофарбовою продукцією