На Київщині окупанти з танків обстрілюють людей під час евакуації: є загиблі

Під час евакуації людей з Київщини росіяни обстрілюють колони з танків

Нєбитов наголосив, що вулиці міст і сіл на Київщини наразі всипані тілами як місцевих жителів, так і окупантів

Під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv.

«У Київській області, яка тимчасово окупована, розташована велика кількість лікарень, шкіл і дитячих садків. Щоб урятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості. Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Така сама ситуація склалася в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд «града». Лише зараз вдалося забрати тіло поліцейського», – заявив Нєбитов.

Очільник поліції Київщини наголосив, що після вдалої атаки ЗСУ на напрямку Ірпінь, Гостомель, Немішаєве було завдано ефективного артилерійського удару, який дав змогу просунутись уперед українським військовим. Саме там зараз і тривають найактивніші бойові дії.

«Ми фіксуємо, що переможний настрій у російських солдатів давно зник, бо Збройні сили та весь силовий блок за активної підтримки громадян працює над тим, щоб знищувати якомога більше продовольчих постачань для окупанта. На Київщині спостерігається партизанський рух», – сказав він.

Андрій Нєбитов наголосив, що вулиці міст і сіл на Київщини наразі всипані тілами як місцевих жителів, так і окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти зривають евакуацію громадян. Уряд розповів деталі. Напередодні на Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони. Також з Маріуполя сьогодні виїхало дві тисячі автівок.