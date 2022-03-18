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    Події в Україні

    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)

    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів

    Біля міста Тростянець Сумської області українські сили оборони знищили колону ворожої техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

    На світлинах видно, що російська техніка вщент розтрощена та знищена, танки та вантажні автомобілі повністю згоріли.

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    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)
    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)
    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)
    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)
    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)
    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)
    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Нагадаємо, українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук» окупантів на Чернігівщині.

    Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.

    Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога.

    Раніше, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

    Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Сумщина військові Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)