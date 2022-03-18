На Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів (фото)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів

Біля міста Тростянець Сумської області українські сили оборони знищили колону ворожої техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

На світлинах видно, що російська техніка вщент розтрощена та знищена, танки та вантажні автомобілі повністю згоріли.

Нагадаємо, українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук» окупантів на Чернігівщині.

Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.

Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога.

Раніше, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.