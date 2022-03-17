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    Окупанти обстріляли село Нові Петрівці під Києвом: загинула дворічна дитина

    Внаслідок чергового обстрілу окупантами села на Київщині загинула 2-річна дитина - Окупанти обстріляли село Нові Петрівці під Києвом: загинула дворічна дитина
    Внаслідок чергового обстрілу окупантами села на Київщині загинула 2-річна дитина
    фото: kobl.gp.gov.ua

    Ще четверо людей отримали поранення

    Внаслідок чергового обстрілу окупантами села на Київщині загинула 2-річна дитина, ще четверо людей зазнали поранень. Про це повідомляє прокуратура Київської області.

    Вишгородською окружною прокуратурою розпочато провадження кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

    «За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 15 години, окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано 2-річного хлопчика, ще 4 мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок», – йдеться у повідомленні.

    Прокурори продовжують фіксувати всі злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.

    Нагадаємо, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

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    Теги: окупанти обстріл Київщина село будинок
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    Окупанти обстріляли село Нові Петрівці під Києвом: загинула дворічна дитина