Окупанти обстріляли село Нові Петрівці під Києвом: загинула дворічна дитина

Ще четверо людей отримали поранення

Внаслідок чергового обстрілу окупантами села на Київщині загинула 2-річна дитина, ще четверо людей зазнали поранень. Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Вишгородською окружною прокуратурою розпочато провадження кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 15 години, окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано 2-річного хлопчика, ще 4 мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок», – йдеться у повідомленні.

Прокурори продовжують фіксувати всі злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.