У Сумах сталась масштабна пожежа: горіло звалище шин (фото, відео)

Вогнем були охоплені вживані шини на значній площі

Вогнем були охоплені вживані шини на значній площі

Для ліквідації пожежі було використано 40 тонн води

4 квітня у Сумах на відкритій території в районі вул. Івана Піддубного сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, загорання виникло о 00:13.

На місці рятувальниками було встановлено, що вогнем були охоплені вживані шини на значній площі поблизу території підприємства, тому існувала загроза для двох нежитлових будівель даного підприємства.

На гасіння залучили додаткові сили. Приборкання пожежі потребувало значної кількості води, тому автоцистерни довелося дозаправляти від штучної водойми, яка знаходилася в 150 м від осередку горіння, та від найближчого пожежного гідранту, розташованого на відстані близько 2 км від місця пожежі.

О 01:50 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння на площі близько 200 кв. м, відвернувши небезпеку від будівель. Проте щоб повністю приборкати пожежу, довелося виявляти приховані осередки горіння.

О 03:23, використавши близько 40 тонн води та 400 л піноутворюючої рідини, пожежу ліквідували.

Всього на гасіння залучалося 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 4 квітня о 23:12 у м. Запоріжжя по вул. Добровольчих батальйонів у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи.