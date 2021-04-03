На Івано-Франківщині горіли залишки розлитих нафтопродуктів

Рятувальники встановили, що горять чагарники на відкритій території

До ліквідації пожежі було залучено 12 осіб особового складу та три одиниці техніки

На Прикарпатті, у селі Пасічна, сталась пожежа. Горіли залишки пролитих нафтопродуктів. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

«2 квітня о 20:14 до Служби порятунку поступило повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Пасічна», – йдеться у повідомленні.

До місця пожежі було направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що горять залишки пролитих нафтопродуктів, а також чагарники на відкритій території.

Зазначається, що площа пожежі на момент прибуття рятувальників складала 50 м2.

Вогнеборці локалізували пожежу о 20:52, а вже о 21:01 – ліквідували.

«До ліквідації пожежі було залучено 12 осіб особового складу та три одиниці техніки», – резюмували рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 2 квітня, у Харкові сталася пожежа на території ТОВ «Новобаварський бетон» в одноповерховій будівлі ангарного типу з виготовлення соняшникової олії.

До слова, на Вінниччині полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. Ймовірна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем.

Як повідомлялося, у Білоцерківському районі на Київщині під час спалювання сухої трави загинула 80-річна жінка. Її останки виявили вогнеборці, що прибули на гасіння пожежі.