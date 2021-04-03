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    На Івано-Франківщині горіли залишки розлитих нафтопродуктів

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    Рятувальники встановили, що&nbsp;горять чагарники на&nbsp;відкритій території - На Івано-Франківщині горіли залишки розлитих нафтопродуктів
    Рятувальники встановили, що горять чагарники на відкритій території
    Фото управління ДСНС України в Івано-Франківській області

    До ліквідації пожежі було залучено 12 осіб особового складу та три одиниці техніки

    На Прикарпатті, у селі Пасічна, сталась пожежа. Горіли залишки пролитих нафтопродуктів. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

    «2 квітня о 20:14 до Служби порятунку поступило повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Пасічна», – йдеться у повідомленні.

    До місця пожежі було направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що горять залишки пролитих нафтопродуктів, а також чагарники на відкритій території.

    Зазначається, що площа пожежі на момент прибуття рятувальників складала 50 м2.

    Вогнеборці локалізували пожежу о 20:52, а вже о 21:01 – ліквідували.

    «До ліквідації пожежі було залучено 12 осіб особового складу та три одиниці техніки», – резюмували рятувальники.

    Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 2 квітня, у Харкові сталася пожежа на території ТОВ «Новобаварський бетон» в одноповерховій будівлі ангарного типу з виготовлення соняшникової олії.

    До слова, на Вінниччині полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. Ймовірна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем.

    Як повідомлялося, у Білоцерківському районі на Київщині під час спалювання сухої трави загинула 80-річна жінка. Її останки виявили вогнеборці, що прибули на гасіння пожежі.

    Теги: пожежа ДСНС Івано-Франківщина рятувальники
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