Вибух в Одесі: поліція порушила справу, 11 людей переселять

2 квітня в одній з квартир багатоповерхівки в Одесі стався вибух побутового газу

До місцевої влади звернулися 11 людей, яким нема де ночувати

Правоохоронці порушили кримінальну справу через вибух газу в багатоповерхівці Одеси. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Попередньо, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух побутового газу. В результаті вибуху постраждали п'ятеро жителів будинку, їх госпіталізували.

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України», – зазначили в поліції.

Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Наразі на місці вибуху працюють рятувальники та слідчо-оперативна група місцевої поліції.

Як розповів заступник директора департаменту міського господарства Одеської міськради Віталій Цуркан, одинадцятьох людей, які залишилися без житла внаслідок вибуху газу, планують відселити.

За його словами, наразі складають списки людей, які не мають, де ночувати. До місцевої влади вже звернулися 11 людей, вони очікують на розподіл в автобусі.

«З другої парадної звернулися дві родини та з сусідньої парадної багатодітна матір, яка хотіла б ночувати в іншому місці поки фахівці з'ясовуватимуть причину вибуху. Це будуть готелі. Попередньо «Будинок Павлова» та інші, але точної інформації не маю, бо тут метушня», – поділився Цуркан.

Він зазначив, що у тяжкому стані в реанімації перебуває одна людина, в квартирі якої вибухнув газ. Утім чому саме це сталося буде відомо після висновків експеритизи.

Нагадаємо, в Одесі 2 квітня в одній із квартир у будинку на провулку Хуторський стався вибух газу. Через вибух в будинку спалахнула пожежа. З багатоповерхівки довелося евакуювати 15 мешканців. В результаті інциденту постраждали п’ятеро людей.