У Запоріжжі сталася пожежа: є загиблі

Внаслідок пожежі в Запоріжжі загинуло три особи

Ввечері у Запоріжжі сталася пожежа у багатоповерхівці, повідомляється на сайті ДСНС.

«4 квітня о 23 год. 12 хв. у м. Запоріжжя по вул. Добровольчих батальйонів у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи», – йдеться в повідомленні.

О 23.55 пожежу було ліквідовано на площі 20 м2.

До гасіння залучалося 12 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Тим часом, на Вінниччині полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. Ймовірна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем.

2 квітня у Білоцерківському районі на Київщині під час спалювання сухої трави загинула 80-річна жінка.

Її останки виявили вогнеборці, що прибули на гасіння пожежі.

У ніч на п’ятницю, 2 квітня, у Харкові сталася пожежа на території ТОВ «Новобаварський бетон» в одноповерховій будівлі ангарного типу з виготовлення соняшникової олії.