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    У Запоріжжі сталася пожежа: є загиблі

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    До гасіння залучалося 12 осіб - У Запоріжжі сталася пожежа: є загиблі
    До гасіння залучалося 12 осіб
    Фото: pixabay.com

    Внаслідок пожежі в Запоріжжі загинуло три особи

    Ввечері у Запоріжжі сталася пожежа у багатоповерхівці, повідомляється на сайті ДСНС.

    «4 квітня о 23 год. 12 хв. у м. Запоріжжя по вул. Добровольчих батальйонів у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи», – йдеться в повідомленні.

    О 23.55 пожежу було ліквідовано на площі 20 м2.

    До гасіння залучалося 12 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

    Тим часом, на Вінниччині полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. Ймовірна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем.

    2 квітня у Білоцерківському районі на Київщині під час спалювання сухої трави загинула 80-річна жінка.

    Її останки виявили вогнеборці, що прибули на гасіння пожежі.

    У ніч на п’ятницю, 2 квітня, у Харкові сталася пожежа на території ТОВ «Новобаварський бетон» в одноповерховій будівлі ангарного типу з виготовлення соняшникової олії.

    Теги: Запоріжжя пожежа ДСНС
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