У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю

У камері для зберігання речей виявлено близько 200 г розлитої ртуті з поліетиленового пакета.

У камері схову одного з супермаркетів в Луцьку виявили пакет зі ртуттю. Відвідувачів і співробітників магазину довелось евакуювати. Про це повідомляє місцеве видання Волинські новини.

Ртуть в камері схову супермаркету виявили близько 17:45. В камері для зберігання речей знаходився поліетиленовий пакет з приблизно 200 грамами речовини.

На місці події працювали фахівці радіацинно-хімічного захисту головного управління ДСНС у Волинській області. Вони зібрали ртуть в спеціальну місткість і проводять демеркуризацію приміщень.

Постраждалих в результаті інциденту немає.

Персонал і відвідувачів супермаркету евакуювали.