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    Події в Україні

    У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю

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    У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю

    У камері для зберігання речей виявлено близько 200 г розлитої ртуті з поліетиленового пакета.

    У камері схову одного з супермаркетів в Луцьку виявили пакет зі ртуттю. Відвідувачів і співробітників магазину довелось евакуювати. Про це повідомляє місцеве видання Волинські новини.

    Ртуть в камері схову супермаркету виявили близько 17:45. В камері для зберігання речей знаходився поліетиленовий пакет з приблизно 200 грамами речовини.

    На місці події працювали фахівці радіацинно-хімічного захисту головного управління ДСНС у Волинській області. Вони зібрали ртуть в спеціальну місткість і проводять демеркуризацію приміщень.

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    У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю
    У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю
    У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю
    У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю

    Постраждалих в результаті інциденту немає.

    Персонал і відвідувачів супермаркету евакуювали.

    Теги: ДСНС
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    У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю