У Торецьку відновлено водопостачання
-
Розсилка
Горлівська фільтрувальна станція
Горлівська фільтрувальна станція запрацювала
Відновлене водопостачання Торецька Донецької області. Про це у Facebook повідомив заступник глави Військово-цивільної адміністрації міста Сергій Винник.
«Вночі було відновлено електропостачання Горлівської фільтрувальної станції. Вода повернулася до Торецька», - написав він.
Нагадаємо, внаслідок бойових дій у п'ятницю без водопостачання залишилося місто Торецьк Донецької області.
Нагадаємо, 24 серпня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій один військовий загинув, ще двоє — дістали поранення.