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    Події в Україні

    У Торецьку відновлено водопостачання

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    Горлівська фільтрувальна станція - У Торецьку відновлено водопостачання
    Горлівська фільтрувальна станція

    Горлівська фільтрувальна станція запрацювала

    Відновлене водопостачання Торецька Донецької області. Про це у Facebook повідомив заступник глави Військово-цивільної адміністрації міста Сергій Винник.

    «Вночі було відновлено електропостачання Горлівської фільтрувальної станції. Вода повернулася до Торецька», - написав він.

    Нагадаємо, внаслідок бойових дій у п'ятницю без водопостачання залишилося місто Торецьк Донецької області.

    Нагадаємо, 24 серпня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій один військовий загинув, ще двоє — дістали поранення.

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