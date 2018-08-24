Внаслідок обстрілу бойовиків місто Торецьк залишилося без води



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У п’ятницю було пошкоджено лінію електропостачання Горлівської фільтрувальної станції № 2

Внаслідок бойових дій у п'ятницю без водопостачання залишилося місто Торецьк Донецької області.

Про це у п'ятницю ввечері повідомив заступник керівника військово-цивільної адміністрації м. Торецк Сергій Вінник на своїй сторінці у Facebook.

«Внаслідок бойових дій 24 серпня 2018 року пошкоджено лінію електропостачання Горлівської фільтрувальної станції № 2. Вода до міста Торецька не надходить. О 20:00 буде припинено подачу води абонентам. У разі надходження додаткової інформації інформуватиму», – повідомив Винник.

Нагадаємо, 24 серпня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій один військовий загинув, ще двоє — дістали поранення.

Також сьогодні вранці під час ворожого артобстрілу села Врубівка Луганської області снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинув мирний житель. Було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки.

Нині масштаб руйнувань вивчається. Об'єднані сили вживають заходів для встановлення причетних до обстрілу.