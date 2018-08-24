24 серпня на Донбасі загинув один військовий, двоє дістали поранення



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Бойовики 18 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі

Упродовж дня 24 серпня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню. Унаслідок бойових дій один військовий загинув, ще двоє — дістали поранення.

Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували на окремих напрямках озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Під обстріл потрапили позиції ООС у районах населених пунктів Кримське, Південне, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Широкине.

В районах Красногорівки і Гранітного бойовики відкривали вогонь по позиціях ООС із заборонених Мінськими угодами мінометів.

Нагадаємо, упродовж минулої доби унаслідок бойових дій на Донбасі п’ятеро українських військових загинули, семеро дістали поранення.

Також нагадаємо, що сьогодні вранці під час ворожого артобстрілу села Врубівка Луганської області снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинув мирний житель. Було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки.

Нині масштаб руйнувань вивчається. Об'єднані сили вживають заходів для встановлення причетних до обстрілу.



