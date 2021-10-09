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    Події в Україні

    У госпіталі Києва посадовці вимагали хабарі від учасників АТО/ОСС за оформлення інвалідності

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    7 жовтня затримали посередника у цій корупційній схемі вимагання хабірів від&nbsp;учасників АТО/ОСС - У госпіталі Києва посадовці вимагали хабарі від учасників АТО/ОСС за оформлення інвалідності
    7 жовтня затримали посередника у цій корупційній схемі вимагання хабірів від учасників АТО/ОСС
    Фото: Київська міська прокуратура

    Вартість таких «послуг» становила від $1 500 в залежності від ступенів розладів

    У військовому госпіталі Києва викрили корупційну схему вимагання коштів від учасників АТО/ОСС за присвоєння інвалідності. Повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, службові особи медичної установи організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС за проходження військово-лікарської комісії та призначення групи інвалідності для подальшого проходження МСЕК.

    Вартість таких «послуг» становила від $1 500 в залежності від ступенів розладів.

    У прокуратурі зазначили, 7 жовтня одразу після одержання чергової частини неправомірної вигоди затримали посередника. Наразі цій особі повідомили про підозру.

    «Також у межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання інших фігурантів, у ході яких виявлено грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми», – йдеться на сайті міської прокуратури.

    Як повідомляли раніше, за хабар судитимуть заввідділа Київського обласного кардіологічного диспансеру.

    Як повідомлялося, завершено досудове розслідування стосовно заступника керівника підрозділу одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав неправомірну вигоду за здійснення впливу на керівника іншого підрозділу Національної поліції.

    Теги: АТО хабар
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    У госпіталі Києва посадовці вимагали хабарі від учасників АТО/ОСС за оформлення інвалідності