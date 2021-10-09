У госпіталі Києва посадовці вимагали хабарі від учасників АТО/ОСС за оформлення інвалідності

7 жовтня затримали посередника у цій корупційній схемі вимагання хабірів від учасників АТО/ОСС

Вартість таких «послуг» становила від $1 500 в залежності від ступенів розладів

У військовому госпіталі Києва викрили корупційну схему вимагання коштів від учасників АТО/ОСС за присвоєння інвалідності. Повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи медичної установи організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС за проходження військово-лікарської комісії та призначення групи інвалідності для подальшого проходження МСЕК.

Вартість таких «послуг» становила від $1 500 в залежності від ступенів розладів.

У прокуратурі зазначили, 7 жовтня одразу після одержання чергової частини неправомірної вигоди затримали посередника. Наразі цій особі повідомили про підозру.

«Також у межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання інших фігурантів, у ході яких виявлено грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми», – йдеться на сайті міської прокуратури.

Як повідомляли раніше, за хабар судитимуть заввідділа Київського обласного кардіологічного диспансеру.