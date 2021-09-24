Посадовця київської поліції судитимуть за хабар у $2 тис.

Правоохоронець вимагав від знайомого кошти за непритягнення до відповідальності

Завершено досудове розслідування стосовно заступника керівника підрозділу одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав неправомірну вигоду за здійснення впливу на керівника іншого підрозділу Національної поліції. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За версією обвинувачення, 35-річний правоохоронець, перебуваючи на посаді заступника начальника відділу кримінальної поліції одного з районних управлінь поліції в Києві, дізнався про факт затримання свого знайомого за підозрою у причетності до незаконного заволодіння транспортними засобами на території міста.

У зв’язку із цим поліцейський переказав знайомому вимогу про надання йому неправомірної вигоди за вплив на керівника структурного підрозділу, який розслідує це провадження та з яким він мав давні дружні стосунки, для уникнення кримінальної відповідальності.

Свої послуги правоохоронець оцінив у $2 тисячі, під час одержання яких у квітні 2021 року його було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт направлено до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Києві.

Як повідомлялося, жержавному інспектору митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби та менеджеру з логістики одного з товариств з обмеженою відповідальності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.